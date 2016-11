A polícia de Brumado impediu a fuga de seus 34 presos da carceragem da delegacia do município durante a noite deste domingo (14). Os detentos danificaram as celas e foram flagrados por policiais civis. De acordo com Fábio Lago, delegado plantonista que trabalhava durante a tentativa de fuga, um investigador ouviu um barulho suspeito por volta de 20h e subiu até uma guarita onde poderia ter uma vista panorâmica da carceragem, de onde ele notou a movimentação dos presos.

"Ele viu presos correndo, coisa que não deveria acontecer. Esse espaço, se não está aberto para banho de sol, está fechado com cadeado", detalhou o delegado. Os policiais civis conseguiram reforço de duas viaturas da Polícia Militar impediram a ação dos detentos. "Diante dessa superioridade, nós adentramos, sem o uso da força, sem disparar um único tiro, sem usar spray de pimenta. Conseguimos conter a rebelião sem violência, sem truculência", destacou Lago.

Segundo ele, no diálogo com os presos, os policiais falaram que “a fuga é direito do preso, mas é dever do policial impedir”. Três das quatro celas da delegacia tiveram o cadeado quebrado e grades foram serradas pelos presos. Um macaco hidráulico também foi encontrado e seria usado para abrir as vigas do teto da carceragem. A delegacia de Brumado registrou uma fuga este ano, quando a carceragem abrigava 42 pessoas. Onze escaparam e apenas um retornou.