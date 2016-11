Temperatura mundial deve crescer 1,2Â°C e bater novo recorde em 2016

A temperatura mundial deverá bater novo recorde, com uma média de 1,2°C a mais em 2016. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (14) pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), durante conferência da ONU sobre o clima (COP22) em Marrakech. "Se isso for confirmado, o século 21 terá registrado 16 dos 17 anos mais quentes desde que tiveram início os registros de temperatura no mundo", informou a entidade subordinada à ONU.

De acordo com o G1, a tendência de aquecimento cresceu entre 2015 e 2016 por causa do El Niño, ue envolve o aquecimento incomum das águas superficiais e sub-superficiais do oceano Pacífico e provoca o aumento da tempratura a cada cinco anos.