Minuta do BNDES dava margem a privatizaÃ§Ã£o da Embasa, mas governo baiano rejeita ideia

“Não tem nenhum plano de privatização da Embasa por parte do governador Rui Costa”, garantiu hoje (14)o secretário estadual da Casa Civil, Bruno Dauster, em entrevista ao Jornal da Manhã, que apresento na Rádio Jovem Pan Feira de Santana.

O secretário admitiu que o BNDES, por outro lado, cogitou a privatização. “O BNDES havia enviado uma minuta de ofício onde efetivamente se abriria espaço para uma potencial privatização da Embasa. O governo quando recebeu essa minuta de ofício contactou, através do governador, a própria presidência do BNDES e ficou absolutamente esclarecido que não havia qualquer interesse nesse momento de que o governo fizesse qualquer processo de privatização da Embasa”, detalhou o secretário. O BNDES negocia com a maioria dos estados brasileiros, apoio a ações de fornecimento de água e esgotamento sanitário.

Não havendo possibilidade de privatização, a participação de capital de fora da empresa se daria apenas para a execução de projetos específicos. “O que encaminhamos foi o desejo de utilizar o BNDES como alavanca para captação de recursos privados para investimento na área de saneamento, principalmente na área de esgotamento sanitário”, diz Dauster.

Seria somente uma alternativa à escassez de recursos para financiamento, diante da crise fiscal. “Com a crise fiscal estamos absolutamente convictos de que será impossível a captação de recursos, junto ao governo federal, seja através do Orçamento Geral da União e também através de financiamento do BB e da Caixa, pra captar dinheiro pra fazer os investimentos”, avalia o titular da Casa Civil.

No caso de Feira de Santana, o secretário informa que a Embasa fará com recursos próprios mais investimentos para fornecimento de água para a região Norte da cidade. “Num segundo momento, para ampliar redes de esgotamento sanitário, se pudermos utilizar recursos privados, isso será muito importante”, detalhou.

Dauster reforça a rejeição do governo à ideia de perda de controle da companhia de saneamento. “O processo atual de nenhuma forma cria qualquer vínculo com desestatização, privatização. Zero vínculo, zero consequência nesse sentido”, reafirmou.