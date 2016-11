Detentos cavam buracos para ligar celas de Conjunto Penal em EunÃ¡polis

Detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, cavaram buracos para interligar celas do prédio. De acordo com o Radar 64, as escavações foram encontradas durante revista realizada por agentes de disciplina na área destinada a presos que sofrem algum tipo de ameaça. O delegado Alberto Passos de Melo contou que os detentos conseguiram escavar três buracos, que ligavam quatro celas, mas que não foi identificado o objeto utilizado para a "obra".

"Uma pessoa conseguia passar pelos buracos, que tinham cerca de 60 cm de diâmetro", explicou. Segundo Melo, os presos tentaram impedir que os agentes entrassem no local. "Houve um princípio de tumulto, mas a polícia conseguiu controlar a situação", afirmou. Os buracos foram fechados e dois internos autuados por depredação de patrimônio público.