Baianos conquistam 19 medalhas no sul-americano de canoagem

A Bahia é, cada vez mais, a terra da canoagem no Brasil. No último final de semana os atletas baianos conquistaram - ou dividiram a conquista - 19 das 53 medalhas que o país levou no Sul-Americano de Canoagem Velocidade, ocorrido em Tigre, na Argentina. Foram 14 ouros, 4 pratas e 1 bronze. O Brasil teve 20 ouros, 21 pratas e 12 bronzes, ficando atrás apenas dos donos da casa no geral.

As disputas ocorreram nas categorias júnior (até 18 anos), sub-23 e sênior. E ainda que Isaquias Queiroz seja jovem, com 22 anos, a geração seguinte já está garantida.

O maior medalhista brasileiro em Olimpíadas, com duas pratas e um bronze no Rio-2016, fez a sua parte. Isaquias levou o ouro no C1 1000m (com tempo que lhe daria o ouro olímpico no Rio-2016, em que foi prata), C1 500m e C1 200m.

No júnior, o itacareense Jacky Godmann, 17 anos, levou ouro também nas três categorias. No Sub-23, Maico dos Santos, 21 anos, nascido em Valença, ficou em primeiro no C1 1000m e no C1 500m. Ele não disputou o C1 200m.

