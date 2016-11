UFRB prorroga inscriÃ§Ãµes de concurso com 15 vagas; salÃ¡rios ultrapassam R$ 9 mil

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) continua com as inscrições aberta para o Concurso Público que vai preencher 15 vagas, sendo sete destinadas a professores assistentes e oito a docentes adjuntos. Os interessados devem fazer seu cadastro no site até o dia 21 de novembro de 2016

As oportunidades estão distribuídas entre as áreas de Ensino de Língua Portuguesa como L2 para Surdos (1), Estudos Linguísticos da Libras (2), Lógica, Filosofia da Linguagem e Epistemologia (1), Estágio Supervisionado em Educação Básica (1), Educação Popular e Movimentos Sociais (1), Sociologia e Educação (1), Educação do Campo (1), Metodologia do Ensino do Esporte (1), Química Geral (1), Matemática (1), Ensino de Matemática (2), Ensino de Física (1) e Física (1).

Os salários são de R$ 6.273,01 ou R$ 9.114,67, conforme as titulações de mestrado ou doutorado. Os métodos de avaliação dos inscritos são Provas Escrita, Escrita/ Prática, Didática (Aula Pública), de Títulos e de Defesa de Memorial, cuja classificação final terá validade de um ano.