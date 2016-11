MEC libera R$ 127,4 milhÃµes para continuidade do Pronatec

O Ministério da Educação liberou recursos na ordem de R$ 127,4 milhões para garantir a continuidade da oferta de cursos por meio do Programa Nacional ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). A quantia está destinada ao prosseguimento às vagas oferecidas em 2016 e as novas matrículas, realizadas em outubro. “A verba assegura a continuidade de cerca de 500 mil matrículas em todo o país, solidificando o compromisso do MEC com as ações de educação profissional e tecnológica no âmbito do Pronatec”, afirmou o ministro da Educação, Mendonça Filho.

Além de instituições públicas das redes federal, estaduais e municipais, os recursos serão aplicados nas instituições dos serviços nacionais de aprendizagem (Sistema S) e da rede particular de ensino. As últimas (Sisutec) receberão R$ 25 milhões. À rede federal, serão repassados R$ 1,95 milhão. Instituições públicas municipais e estaduais ficarão com R$ 20 milhões. O Senai e Senac recebem, respectivamente, R$ 41 milhões e R$ 27 milhões. Há também repasses para a a ação 0509 da rede E-TEC (R$ 2,5 milhões) e bolsas da rede E-TEC (R$ 10 milhões).