JustiÃ§a decreta prisÃ£o preventiva do suspeito de matar sobrinha-neta de Sarney

A Justiça do Maranhão decretou nesta segunda-feira (14) a prisão preventiva do suspeito de matar a sobrinha-neta do ex-presidente José Sarney, Mariana Costa. Lucas Leite Ribeiro Porto está preso no Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

Durante audiência de custódia, a defesa do cunhado da vítima tentou relaxamento da prisão em flagrante, alegando que não foram anexadas aos autos as imagens do circuito de TV do condomínio onde morava Mariana. As imagens mostram Lucas Porto descendo do nono andar pelas escadas, com aparência de quem está transtornado.

"O autuado em seu interrogatório na Delegacia de Polícia confirmou que estivera no apartamento, local onde ocorreu o crime, e lá permaneceu por cerca de 30 minutos", destacou a juíza Andrea Maia, da Central de Inquéritos depois da alegação do advogado de Porto. No entendimento da magistrada, havia a possibilidade de o suspeito, sendo parente das testemunhas, intimidá-las e atrapalhar a instrução processual.