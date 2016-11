Deslizamento de rochas deixa dois mortos em PetrÃ³polis, no RJ

Uma mulher de 49 anos e um idoso de 70 que foram soterrados no deslizamento de rochas na noite desta segunda-feira (14) no bairro Quitandinha, em Petrópolis, Região Serrana do Rio, foram encontrados mortos na manhã desta terça-feira (15). As vítimas são Consuelo do Carmo e Paulo Roberto Souza. O secretário de Proteção e Defesa Civil, coronel Rafael Simão, afirma que 70 toneladas de pedras rolaram em direção aos imóveis. A cidade é castigada por fortes chuvas desde o sábado (12) e cerca de 60 chamados para vistorias preventivas foram feitos.

O marido da mulher encontrada morta, um homem de 52 anos, foi resgatado na noite de segunda. Segundo Antônio Marcos, que é irmão dele, o casal estava vendo TV quando escutou um barulho semelhante ao de um avião e de repente tudo sumiu. O homem chegou a ficar soterrado, mas conseguiu se livrar da lama. Ele está internado no Hospital Santa Teresa. As buscas foram feitas por equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

Os imóveis em um raio de 100 metros da região próximo à Rua Uruguai foram interditados, mas ainda não há a informação precisa da Defesa Civil de quantos são. Toda a área foi isolada e pelo quatro casas foram diretamente afetadas. Três foram totalmente destruídas. Na manhã desta terça ainda é possível escutar o barulho de pedras rolando.

"O local está muito instável ainda. Toda a parte de cima, os maciços ainda estão se deslocando. A Prefeitura vai drenar e fazer uma análise complementar", explicou o coronel Simão, acrescentando que cerca de 150 profissionais atuam na área.