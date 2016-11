Brasil x Peru: Coutinho e Jesus podem destronar Neymar da artilharia do ano

2016 termina nesta terça-feira para a seleção brasileira. Ou melhor, nos primeiros minutos de quarta, à 0h15, quando a equipe enfrentará o Peru, em Lima, na última partida do ano. E pode terminar diferente dos últimos anos. Não apenas pelo time empolgante, o técnico ídolo ou a boa perspectiva, mas também com um novo artilheiro.

Pela primeira vez desde que passou a integrar com frequência as listas da Seleção, Neymar pode não encerrar a temporada como seu maior goleador. Esse posto atualmente é de Philippe Coutinho, autor de cinco gols. Neymar está na cola, com quatro, mas a disputa não se resume a eles. O novato Gabriel Jesus, empatado com o craque, também pleiteia o “título”.

A novidade é ótima para o Brasil, que vê diminuírem as perguntas sobre a dependência de Neymar. É evidente que ele continua sendo o melhor e mais importante jogador da equipe, mas a sensação de que há vida – e gols – sem ele é uma das boas notícias para 2017.

O Haiti, adversário mais frágil do Brasil neste ano, tem contribuição importante nessa vitória parcial de Coutinho, que marcou três na goleada por 7 a 1. Os outros dois foram nas eliminatórias, já sob comando de Tite, contra Bolívia e Argentina.

Neymar e Gabriel Jesus, por sua vez, fizeram todos os seus gols no torneio classificatório para a Copa do Mundo de 2018. A comissão técnica comemora o fato. Sabe que a presença de três goleadores, com números reforçados pelas suas campanhas nos clubes (Liverpool, Barcelona e Palmeiras), inibe a marcação de qualquer sistema defensivo.