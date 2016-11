Feira de Santana registra 12 homicídios em três dias

Doze pessoas foram assassinadas entre sábado (12) e segunda –feira (14), em Feira de Santana. Ontem (14), Eduardo de Jesus Andrade, 34 anos, foi morto dentro de uma madeireira onde trabalhava na Rua Júpiter, bairro Jardim Acácia. No distrito da Matinha, o pedreiro Ronilson da Cruz, 32 anos, Lima foi executado a tiros.

Às 21h30, Roque Gerald Andrade de Jesus, de 25 anos, foi executado a tiros na Avenida Canal, bairro Rua Nova. Também na noite de ontem, um homem ainda não identificado, foi morto a tiros no bairro Aviário.

Domingo – No domingo (13), três homicídios foram registrados em Feira, nos bairros Campo Limpo, Expansão do Feira IX e Sítio Novo.

Joilson Lima da Silva Lucena, 30 anos, morreu na tarde de domingo no HGCA após ser atingido com vários tiros no mesmo dia, de madrugada. Ainda no domingo por volta das 22h40, Tatiane Oliveira de França, 33 anos, foi assassinada com dois tiros na cabeça quando estava sentada em um bar, na Rua E da Expansão do Feira IX. Samuel Lopes Filho, 26 anos, morreu na policlínica do conjunto George Américo, para onde foi socorrido após ser esfaqueado no peito durante um desentendimento dentro de casa, no bairro Sítio Novo.

Sábado - O primeiro crime do fim de semana aconteceu por volta das 11h30 de sábado (12), no centro da cidade, quando dois homens foram baleados: Hugo de Souza Araújo, o "Zoi", 19 anos, e Alisson Arlindo Torres da Silva, 35. No bairro Rua Nova, o adolescente Fábio Gabriel Rosa da Silva, 16 anos, foi assassinado com cerca de 10 tiros em um terreno baldio. Por volta das 22h40, Lourival de Sá Ferreira, 50 anos, foi morto a tiros no distrito Maria Quitéria, em um campo de futebol.

A vendedora de doces Patrícia da Silva Lima, 21 anos, foi encontrada morta na manhã de domingo, na localidade Cascalheira, no bairro Pedra do Descanso. O crime foi praticado na noite de sábado. A vítima estava com as mãos amarradas e a amordaçada.

Todos os crimes serão investigados pela Delegacia de Homicídios, que tem como titular o delegado Gustavo Coutinho. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).