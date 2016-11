Em apenas uma semana, cratera em cidade japonesa Ã© consertada

Na terça-feira passada, dia 8, uma imensa cratera, com 30 metros de comprimento e 14 metros de profundidade surgiu inesperadamente num cruzamento da principal avenidade de Fukuoka, cidade ao sul do Japão. Numa demonstração da força de trabalho e da eficiência típicas dos nipônicos, a via foi reaberta ao público, apenas uma semana após o acidente.

"A restauração foi concluída muito mais rápido que eu esperava", disse um pedestre nesta terça-feira, ao jornal local “Asahi Shimbun”.

Logo após a abertura da cratera, edifícios vizinhos foram evacuados e as obras foram iniciadas. Toda a infraestrutura de água e esgoto, gás e de cabeamento de energia foi recuperada até o dia 13. Em apenas dois dias, o preenchimento do buraco foi concluído, o asfalto foi refeito e a sinalização foi instalada. Isso porque as obras atrasaram por causa da chuva.

O prefeito de Fukuoka, Soichiro Takashima, afirmou que a área afetada é agora 30 vezes mais forte que antes e que um painel de especialistas foi montado para investigar as causas do acidente. De acordo com a imprensa local, uma das possíveis explicações seria a construção da extensão de uma linha do metrô que está sendo executada na região.

A eficiência dos operários, que preencheram a cratera com 6.200 metros cúbicos de cimento e terra em apenas uma semana, também foi destacada em redes sociais.

“Eu estou surpreso que a rua foi reaberta em apenas uma semana”, escreveu um internauta no Twitter.