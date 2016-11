Salvador: grupo bloqueia rua com caminhão e explode caixas eletrônicos

Um grupo de cerca de dez homens explodiu os caixas eletrônicos de uma agencia bancária da Caixa Econômica Federal, no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador, durante a madrugada desta terça-feira, por volta das 3h38. De acordo com informações da Central de Polícias (Centel), os suspeitos utilizaram um caminhão para bloquear o fluxo de veículos da Rua Estrada Campinas de Pirajá, via que dá acesso ao banco, e logo depois fugiram do local.

A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar no local o grupo já havia fugido. A Polícia Federal estava sendo aguardada por volta das 7h da manhã desta terça para a realização da perícia na agência. A quantia levada não foi informada e nenhum suspeito foi preso até agora.