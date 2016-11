Rafinha Bastos não paga indenização a tempo e valor dobra para R$ 320 mil

Parece que a indenização de R$ 150 mil estipulada pela Justiça em 2015 não foi o suficiente para o apresentador Rafinha Bastos. Após ser processado pela cantora Wanessa Camargo e perder, o comediante não pagou o valor no prazo correto, foi notificado e terá de pagar mais do dobro da quantia original. A nova indenização, de acordo com o portal Extra, é de R$ 320 mil e deve ser paga até o dia 22 de novembro. O humorista não pode mais recorrer da decisão da Justiça.

O episódio entre Rafinha e Wanessa aconteceu durante o programa “Custe o Que Custar” (CQC), quando o apresentador fez uma piada ao vivo falando que “comeria ela e o bebê”, na época em que a cantora estava grávida. O processo corre na 18ª Vara Cível da Justiça de São Paulo desde então. Em 2012, Rafinha foi condenado a pagar 30 salários mínimos, sendo dez para cada autor da ação (pai, mãe e filho). Ele recorreu da decisão, que foi negada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em 2015, a Justiça determinou que o apresentador teria que pagar R$ 150 mil à cantora. O novo valor será pago a Wanessa, ao seu marido, o empresário Marcus Buaiz, e ao filho do casal, José Marcus, de 4 anos.

“Ok. Perdi. Hora de pagar o processo. 150 mil reais. Faço questão de destacar o talento e o sucesso desta artista acima de tudo. Espero que possamos esquecer tudo isso um dia”, dizia a legenda da foto que Rafinha postou na época da primeira indenização. O humorista não se posicionou sobre o novo valor estabelecido.