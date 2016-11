WhatsApp vai disponibilizar chamada por vídeo a todos os usuários

As chamadas de vídeo agora poderão ser feitas pelo WhatsApp, de acordo com anúncio realizado nesta terça-feira (15) no blog do aplicativo. Assim como no Skype e no FaceTime - exclusivo dos dispositivos Apple - que também oferecem as vídeo chamadas, a funcionalidade será oferecida gratuitamente.

Segundo a publicação, muito em breve os usuários poderão ir além das conversas por texto, voz e compartilhamento de arquivos, recursos que de acordo com o WhatsApp, "às vezes não são suficientes". "Dentro dos próximos dias, mais de um bilhão de usuários do WhatsApp poderão fazer chamadas de vídeo nas plataformas Android, iPhone e Windows Phone", garantiu a empresa, mas sem determinar uma data para o lançamento nos aparelhos.

Ainda de acordo com o WhatsApp, o que pode atrapalhar no desempenho da nova função são as condições da internet 3G e 4G no Brasil, entretanto, a qualidade da chamada será reduzida em caso de conexão ruim e melhorada em condições superiores. No país, há mais de 100 milhões de pessoas ativas no aplicativo e no mundo, o número de usuários chega a um bilhão.