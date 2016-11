Receita Federal libera nesta quarta penúltimo lote do IRPF 2016

A Receita Federal paga amanhã as restituições do penúltimo lote do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF 2016) a 2,25 milhões de contribuintes. Os pagamentos somam R$ 2,75 bilhões. Neste penúltimo lote de 2016, também serão restituídos os exercícios de 2008 e 2015 de declarações que deixaram a malha fina.

O contribuinte poderá consultar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, no número 146.

O A consulta pode ser feita pelo aplicativo para tablets e smartphones. O último lote regular está programado para ser liberado em dezembro – na sequência, serão pagos lotes residuais, já em 2017. O contribuinte deve consultar a página da Receita para verificar o extrato da declaração e saber se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.