Presidente baiano do TCU tem pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário

A revista Época revelou ontem que a polícia federal pediu à Justiça a quebra dos sigilos telefônico e fiscal do presidente do Tribunal de Contas da União, Aroldo Cedraz.

Foi pedida também a quebra do sigilo do ministro do TCU, Raimundo Carreiro.

Isso tudo envolvendo uma investigação sobre corrupção e tráfico de influência relacionada ao filho de Aroldo, Tiago Cedraz.

Com apenas 32 anos, Tiago Cedraz, é um advogado com carreira meteórica, do tipo que não se acanha de mostrar o próprio sucesso, gastando R$ 500 mil na festa de casamento e presenteando a mulher com um BMW de R$ 190 mil.

Os suspeitos foram encontrados pela operação Lava Jato, por meio da delação premiada da UTC. A UTC é uma empresa da Bahia, como o ministro Aroldo Cedraz, que é de Valente e quando deputado, apresentou a brilhante ideia de mudar o nome do aeroporto 2 de julho para Luis Eduardo Magalhães.

O dono da UTC, Ricardo Pessoa, diz que era por meio de Tiago Cedraz que ele subornava o ministro Raimundo Carreiro, em julgamentos de interesse da UTC.

Vejam bem que estamos falando aqui do Tribunal de Contas da União, que fiscaliza as obras do governo e procura por casos de corrupção.

O Aroldo Cedraz entra na investigação porque oficialmente ele se julga impedido de atuar nos casos em que o filho é advogado. Mas na prática, a polícia federal constatou 186 ligações do escritório de advocacia para o gabinete de aroldo Cedraz no TCU. Não era saudade do papai, porque dessas, a maior parte, 115, foram para o chefe de gabinete, Sérgio Teixeira Albuquerque e ainda teve outras, para mais três servidoras.

