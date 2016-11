Gabriel Jesus resolve, SeleÃ§Ã£o vence Peru e fica perto da Copa da RÃºssia

A Seleção pode até começar o jogo abaixo do esperado. Mas a fase é tão boa, que o torcedor tem a certeza de que a vitória é apenas questão de tempo. Foi assim nas primeiras horas desta quarta-feira. Com mais uma atuação regular, o Brasil fez valer a sua superioridade no segundo tempo e bateu o Peru por 2 a 0 no Estádio Nacional de Lima.

Gabriel Jesus, com um gol e uma assistência, resolveu o jogo. Renato Augusto fechou o placar e garantiu o sexto triunfo de Tite em seis jogos no comando da Seleção. Apenas o Brasil de 70 havia conseguido tal sequência em uma mesma edição das eliminatórias, quando venceu os seis jogos em 1969. Nas contas do treinador, falta apenas um ponto para garantir a classificação à Copa do Mundo de 2018. Ainda faltam seis jogos. Assim como as vitórias recentes, é apenas questão de tempo.