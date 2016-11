Mulher é afastada após racismo contra Michelle Obama: 'Cansada de ver macaca de salto'

Uma mulher foi afastada do cargo que ocupava em uma organização não-lucrativa dos Estados Unidos após publicar um comentário racista sobre a primeira dama Michele Obama. Em seu perfil no Facebook, Pamela Ramsey Taylor comemorou a eleição do republicano Donald Trump à presidência e atacou a mulher de Barack Obama.

"Vai ser renovador ter uma primeira-dama classuda, bonita e digna na Casa Branca. Estou cansada de ver uma macaca de salto", disse ela, que é diretora da Corporação de Desenvolvimento do condado de Clay, no estado americano da Virgínia Ocidental. A prefeita da cidade, Beverly Whaling, também se envolveu na polêmica ao comentar: "Você fez o meu dia, Pam". De acordo com o G1, Pamela contou a uma TV local que foi afastada e que sua situação será analisada pelo conselho municipal. Com a repercussão nas redes sociais, os internautas começaram a pedir que a prefeita também deixe o cargo.