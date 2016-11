Bahia registra quase 100 ataques a bancos e caixas eletrônicos este ano

Na madrugada de terça-feira (15), dois caixas eletrônicos, de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, foram explodidos no bairro de Campinas de Pirajá. O crime aconteceu por volta das 3h deixando o local completamente destruído. Com esta ação, sobe para 96 o número de bancos alvos de bandidos em todo o estado. Destes, 16 foram em Salvador, de acordo com dados do Sindicato dos Bancários da Bahia.

Na maioria dos casos, os bandidos usam dinamites realizando explosões nos caixas eletrônicos. De janeiro até meados de novembro, 57 terminais foram explodidos no estado. Os outros foram assaltados ou arrombados. Os criminosos usam, em outros casos, maçaricos para arrombar os cofres.

De acordo com informações da Central de Polícias (Centel), no ataque desta terça (15), em Pirajá, os suspeitos utilizaram um caminhão para bloquear o fluxo de veículos da Rua Estrada Campinas de Pirajá, via que dá acesso ao banco, e logo depois fugiram do local. A quantia levada não foi informada e nenhum suspeito foi preso.

Na madrugada de quinta-feira (10), em outra ação ousada, bandidos armados arrombaram caixas eletrônicos dentro de um supermercado, no bairro de Marechal Rondon, em Salvador. Pelos menos cinco equipamentos foram danificados. Após o crime, os bandidos fugiram levando uma grande quantia.

Já no interior do estado, o último ataque foi registrado em Maragogipe, distante 180 km de salvador. Cerca de qurrto homens fortemente armados roubaram a agência da Caixa, durante a madrugada de sexta-feira (11). Na ação, um vigilante do Banco foi rendido pelos assaltantes e forçado a ligar para em empresa de segurança para pedir o desligamento do sistema de monitoramento da agência, localizada na Rua São Bartolomeu. Em seguida, arrombaram o cofre que fica nos fundos do prédio e fugiram levando malotes de dinheiro. O valor roubado não foi divulgado. Moradores informaram que desde o dia do crime a cidade está sem dinheiro.