Cuba concede indulto a 787 presos apÃ³s apelo do papa Francisco

O governo de Cuba concedeu indulto a 787 presos nesta terça-feira (15) após um apelo do papa Francisco. Segundo informações da agência Ansa, os presos beneficiados cometeram crimes de menor potencial.

"Para isso se levou em conta as características dos fatos pelos quais foram sancionados, a conduta durante o cumprimento da sanção e o tempo da pena já cumprido. Igualmente, por razões humanitárias, também foram incluídos nesse indulto mulheres, jovens, doentes e outras categoria", informou o jornal Granma, publicação oficial do Partido Comunista de Cuba (PCC).

Condenados por crimes graves como homicídio, corrupção de menores, estupro, tráfico de drogas não receberam o benefício por, na classificação do governo, representarem "extremo perigo". Em 2015, o governo cubano libertou mais de 3 mil presos após a visita do papa Francisco. O pontífice foi um dos intermediadores no processo de reaproximação entre o país e os Estados Unidos.