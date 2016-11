MEC quer gastar até R$ 198 mil com lanche para Mendonça Filho em avião da FAB

O Ministério da Educação lançou um edital para licitar até R$ 198 mil reais em lanche para o ministro Mendonça Filho e sua equipe durante os voos da Força Aérea Brasileira (FAB). A justificativa da pasta é permitir viagens aéreas mais confortáveis e com recursos próprios quando no uso das aeronaves federais e prover alimentação e serviços de bordo.

O pregão será no final do mês. "Na dinâmica das viagens de avião existe um momento que cabe o fornecimento de refeições para o senhor ministro e sua comitiva (...) esse fornecimento proporciona diversas vantagens, como tranquilidade, menor nível de estresse, disponibilização de boas condições de trabalho, fornecimento de água, dentre outras vantagens onde também sabe-se que no transcurso do voo não se tem como adquirir alimentos e bebidas, pois são aeronaves de uso restrito", justificou o MEC, de acordo com a Época.

Os ministros e servidores têm direito a diárias quando viajam, incluindo valores para alimentação - os titulares de pastas podem chegar a receber R$ 580. Mendonça Filho recebeu, desde junho, R$ 10 mil em diárias. Segundo a publicação, a licitação será feita na modalidade menor preço e o valor de R$ 200 mil é o estimado para garantir que dez pessoas possam acompanhar o ministro e, junto com ele, almoçar, jantar, lanchar ou tomar café da manhã. O termo de referência prevê bandejas de frutas a R$ 119 e refeições a R$ 54, incluindo saladas, prato principal e sobremesa, além de itens específicos, como iogurte de ameixa e água tônica.