Eliana Calmon aceita convite de Michel Temer para participar de 'Conselhão'

A ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Eliana Calmon, aceitou o convite do presidente Michel Temer para integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado de “Conselhão”. Atualmente, Calmon atua como advogada. A informação foi publicada pela Radar On-line. A atuação lhe permite, agora, dar sugestões sobre o desenvolvimento econômico do país. O Conselhão é um órgão que assessora o presidente da República, e foi criado em 2003, pelo então presidente Lula. No início do mês, Temer decidiu trocar 70% dos membros. O grupo é formado por 92 pessoas. Ainda não há relação oficial dos novos nomes do Conselhão, que deve realizar sua primeira reunião na próxima segunda-feira (221).