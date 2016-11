Repórter Maurício Kubrusly sofre infarto em São Paulo

O jornalista e repórter do programa Fantástico da Rede Globo Maurício Kubrusly, de 71 anos, sofreu um infarto neste final de semana e passou por uma cirurgia para colocar dois stents no coração. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Rede Globo, que afirmou ele se recupera bem de uma cirurgia feita no último sábado (12) e "deve voltar em breve ao trabalho".

Maurício Kubrusly é carioca e está na Rede Globo há pelo menos 16 anos. Em 2000, estreou seu principal trabalho: o quadro “Me Leva Brasil“, onde mostra curiosidades nos rincões do país no Fantástico.