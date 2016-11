SMT fecha retorno após trincheira na Maria Quitéria

A SMT (Superintendência Municipal de Trânsito) fechou o retorno localizado após a saída da trincheira, sentido Tomba. Agora, os veículos tem a opção de retorno à altura do Colégio Estadual, que foi reestruturada para atender a demanda.

A entrada do retorno foi enlarguecida e a saída ganhou uma pista de aceleração, que vai otimizar o fluxo de veículos. O fechamento do retorno foi necessário porque a proximidade com a trincheira estava formando fila à saída do equipamento.

O distanciamento, na expectativa da SMT, vai otimizar ainda mais o trânsito na área, que já está normal nos momentos de pico. Agentes de trânsito estão orientando aos motoristas sobre as mudanças e para que prestem atenção na sinalização e fiquem atentos para que entrem o quanto antes na faixa próxima ao retorno para que a manobra não provoque lentidão.