Samba de roda será tema de seminário domingo, na Matinha

Patrimônio imaterial da humanidade, o Samba de Roda, ritmo genuinamente baiano, será tema do 1º Seminário sobre o Samba, na Matinha.

O evento acontece no próximo domingo, 20, em comemoração ao Dia Municipal do Samba de Roda, na sede da Quixabeira da Matinha, a partir das 9h. No mesmo dia é comemorado nacionalmente o Dia da Consciência Negra.

Serão realizadas rodas de palestras e apresentações musicais. A entrada é gratuita. Tem apoio da Prefeitura por meio da Fundação Egberto Costa. O ritmo foi reconhecido pela Unesco, órgão da ONU para a cultura, como patrimônio imaterial da humanidade em 2005.

E a sua realização no distrito da Matinha tem a sua razão. É lá onde o ritmo mais se desenvolveu em Feira de Santana. E à frente da manifestação sempre esteve o cantor e compositor Coleirinho da Bahia, incentivador da variante mais tradicional do samba.

No seminário será abordada a importância do ritmo na formação cultural da região e contará com as presenças do professor e cordelista Carlos Neves, do cantor Guda Moreno, da Quixabeira da Matinha e do repentista Nildinho.