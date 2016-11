Prefeitura não tem meios para identificar todas as fraudes, diz Ildes sobre Bolsa Família

A prefeitura fiscaliza, mas não dá conta de checar todos os 80 mil inscritos no cadastro NIS (Número de Identificação Social), de onde saem os beneficiários de programas sociais. É o que diz o secretário da pasta, Ildes Ferreira.

“A gente desconfiava e desde 2013 vinha fazendo um esforço para combater esse tipo de fraude. Mas não é uma coisa simples. O programa é concebido de uma forma absolutamente equivocada. Ele é autodeclaratório. A pessoa diz ‘olha, eu não tenho renda’ e ISS vale, mesmo mentindo”.

Um cruzamento de dados feito pelo Ministério Público federal identificou que 1.990 empresários constam na lista de recebedores de Bolsa Família em Feira de Santana.

O secretário ressalta ainda que nenhum município tem os instrumentos para cruzar dados e que deveria fazer cruzamento a cada seis meses, mas deixa passar três, quatro anos sem cruzamento.

Ildes afirma que ele mesmo tomou a iniciativa de comparar as folhas de pagamento de secretarias e constatou servidores municipais, que recebiam bolsa família. “Mas identificar 2 mil casos em meio a 80 mil não é uma coisa fácil”, sustenta.

Desde 2013, a secretaria de Desenvolvimento Social excluiu 15 mil recebedores e o número de beneficiários caiu de 51 para 36 mil. Hoje (16) a prefeitura anuncia que também está pedindo os nomes das pessoas suspeitas, para serem excluídas do programa.

RAIO X

Os dados completos divulgados pelo Ministério Publico Federal dizem que há 1990 empresários, 488 servidores e 47 mortos recebendo Bolsa Família em Feira de Santana.

A estes mais de 2.500 suspeitos (3,87% do total), foram pagos R$ 8,5 milhões entre 2013 e maio de 2016. No mesmo período, o Bolsa Família pagou no total quase R$ 229 milhões a famílias feirenses.

Que é pouca gente irregular, no universo de beneficiários, não há o que discutir. E a prefeitura deve ser louvada também pelo esforço prévio em depurar o cadastro desde 2013.

Agora a desculpa de que vale a declaração, mesmo falsa, do solicitante, não me convence. Se a prefeitura tem o poder de descadastrar, quando encontra erros, por que seria obrigada a cadastrar qualquer um que se declara pobre?

Por outro lado, será que todos os que vivem na extrema pobreza em Feira estão incluídos? Certo que não. Então a prioridade absoluta deve ser deles e não tem como confundir um cidadão em extrema pobreza com um empresário.

A serviço do jornal A Tarde, fui a Itatim há alguns anos, e em uma tarde constatei pessoas que estavam trabalhando na prefeitura e eram do Bolsa Família. Deslocando-me para a periferia, foi a coisa mais fácil achar gente muito pobre, que não recebia, mesmo estando na fila há algum tempo.

Situação caótica mesmo vive o sempre embaralhado município de São francisco do Conde, que há pouco, no auge do petróleo, graças aos royalties, já foi o município de maior renda per capita do Brasil, embora a maior parte do povo viva na pobreza. Lá, 18,01% dos benefícios foram apontados como suspeitos. É o décimo colocado em todo o país.