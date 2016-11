Gilmar Mendes e Lewandowski discutem em sessão do STF

Nesta quarta-feira (16), os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski bateram boca durante sessão da Casa. A discussão teve início quando Lewandowski afirmou que Mendes já havia votado em um processo sobre contribuição previdenciária que estava em julgamento e disse que o pedido de vista era "um pouco inusitado".

A presidente do STF, Cármen Lúcia tentou conter os ânimos, mas Mendes respondeu à provocação de Lewandowski e o bate-boca continuou. Na discussão, Mendes citou a condução do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, presidido no Senado por Lewandowski. Já Lewandowski disse que o colega "falta com o decoro". Após a discussão, a sessão continuou normalmente.

Leia trechos da discussão:

Mendes: Vossa Excelência já fez coisa mais heterodoxa.

Lewandowski: Graças a Deus não sigo o exemplo de Vossa Excelência em matéria de heterodoxia. Graça a Deus. Faço isso um ponto de honra.

Mendes: Basta ver o que Vossa Excelência fez no Senado.

Lewandowski: No Senado? Basta ver o que Vossa Excelência faz diariamente nos jornais. Uma atitude, absolutamente, a meu ver, incompatível [...].

Mendes: Basta, inclusive, para reparar os absurdos que Vossa Excelência faz.

Lewandowski: Vossa Excelência retire o que disse. Vossa Excelência está faltando com o decoro não é de hoje. Eu repilo qualquer [...] Vossa Excelência, por favor, me esqueça.

Mendes. Não retiro.