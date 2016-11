Uesb adia data do vestibular

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) informou na noite desta quarta-feira (16) a nova data do seu vestibular 2017, que agora acontecerá nos dias 15 e 16 de janeiro. A mudança acontece porque a data antiga coincidia com os dias que será realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para alunos que fariam prova em locais ocupados.

Além disso, a Uesb informou que também tomou a decisão de adiar por conta do comprometimento das atividades acadêmicas e administrativa em razão das ocupações dos campi pelo movimento estudantil. Quem tiver dúvidas, pode encaminhar um e-mail com as questões para vestibular@uesb.edu.br.

Na Bahia, o Enem foi adiado para mais de 30 mil inscritos. A nova prova acontece nos dias 3 e 4 de dezembro, mesma data que estava prevista o vestibular da Uesb. A seleção é para 1.186 vagas - 727 para o primeiro semestre e 459 para o segundo.