Os bancários do banco Itaú paralisaram as atividades por 24 horas nesta quinta-feira (17), em todo o Brasil. Em Feira de Santana, as seis agências bancárias aderiram ao protesto e devem retomar as atividades normalmente amanhã (18). A paralisação de advertência protesta contra as demissões de bancários e descumprimento de artigos do Código de Defesa do Consumidor.