Empresário é encontrado morto no Rio Jacuípe

Na tarde de ontem, o empresário Aristides Santos Barbosa, foi encontrado morto às margens do Rio Jacuípe, em Feira de Santana. Ele estava com as mãos amarradas e amordaçado, preso a uma pedra.

Aristides estava desaparecido desde a última terça-feira (15). Na manhã de hoje, policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) apreenderam um adolescente de 17 anos, suspeito de envolvimento no crime, que pode ter sido latrocínio.

A prisão ocorreu no bairro Três Riachos, em Feira de Santana, e outros dois envolvidos estão foragidos. De acordo com as investigações, o empresário foi assaltado e, em seguida morto e jogado no Rio Jacuípe. O adolescente disse que não matou o homem, que apenas ajudou a levar os pertences roubados. A residência estava completamente revirada. Os pertences foram recuperados.