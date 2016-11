MP recomenda desocupação da UEFS; estudantes permanecem acampados

Mesmo após recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), permanece ocupada por estudantes, que fazem o movimento desde o dia 1º de novembro.

Não há precisão de desocupação.

O promotor Audo Rodrigues disse que Evandro Nascimento, reitor da UEFS, informou que as negociações para desocupação estavam em andamento com o grupo grevista, mas que isso demanda espera do Ministério Público.

Os líderes da ocupação informaram que está liberada a entrada de funcionários responsáveis pelo pagamento de bolsas estudantis e que o restaurante universitário, o Centro de Educação Básica e a creche terão o funcionamento assegurado.