Aliados do PT avaliam se permanecem na base do governo

Cardeais de partidos aliados ao governador Rui Costa (PT) estabeleceram o fim do primeiro semestre de 2017 como prazo máximo para decidir pela permanência ou não na base do Palácio de Ondina. No momento, líderes de siglas que apoiam o petista no estado, mas estão ao lado do presidente Michel Temer (PMDB) no Congresso Nacional, aguardam o convite de Rui para uma conversa sobre insatisfações na ala governista e eventuais mudanças que virão no rastro da reforma administrativa prevista para vigorar a partir de janeiro.

“O clima está péssimo e piorando a cada dia. As queixas têm muito menos a ver com interesse por espaços no alto escalão e mais com o esfacelamento nas relações institucionais entre o governo e a base. Temos acessos aos gabinetes, sem problemas. Acontece que nossas demandas nunca são atendidas”, confidenciou um deputado com assento no comando do PP da Bahia. O parlamentar calcula que Rui terá até março para melhorar a articulação política. Caso não apresente resultados efetivos, avaliou, será difícil conter a debandada.