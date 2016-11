Locais de prova do Enem de dezembro serão divulgados na terça

De acordo com a assessoria de imprensa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os novos locais de prova para os 271 mil inscritos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 3 e 4 de dezembro devem ser divulgados na próxima terça-feira (22). Os candidatos podem checar o novo endereço no site do Enem ou no aplicativo do exame criado pelo Ministério da Educação (MEC).

Essa determinação vale para os alunos que não puderam fazer as provas nos dias 5 e 6 de novembro, em razão da ocupação de 405 escolas em 21 estados mais o Distrito Federal. Conforme decisão do MEC, as escolas que seriam locais de prova do Enem e que não foram desocupadas até o dia 31 de outubro, foram excluídas do processo.

Todos os anos, são realizados duas provas do Enem. O segundo exame, que não é conhecido pela população, é realizado em data diferente para os detentos do Sistema Prisional Brasileiro. Com essa situação da ocupação dos locais de prova, um terceiro exame não estava previsto.

O Inep anunciou que vai renegociar com todos os fornecedores o quanto cada um vai cobrar para refazer parte do serviço. O prejuizo inicialmente vai ser bancado pelos cofres públicos. O valor estimado até agora é de R$ 15 milhões.

As notas individuais do Enem 2016 serão divulgadas no dia 19 de janeiro de 2017.