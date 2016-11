Sorteados confrontos pelas oitavas da Copa dos Bairros

Sorteio realizado na tarde de quarta-feira, 16, definiu os jogos das oitavas de final da Copa dos Bairros. As partidas acontecerão no domingo, 20.

Na rodada acontecerão alguns clássicos do futebol amador da cidade, como por exemplo o confronto entre Arca e Cidade Nova.

Os sorteios aconteceram na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, com a presença de dirigentes do órgão e das equipes.

O vencedor avança às quartas de final. Em caso de empate a partida será decidida em cobranças de penalidades máximas.

Igual à rodada anterior, o mando de campo é o benefício para quem fez melhor campanha na competição.

As partidas acontecerão entre as 8h e as 10h.

Jogos e locais

Arca x Cidade Nova – Baixada

Bahia de Santos x Barcelona – Beira Riacho

Acorda pra Vencer x Bahia do Centro – Beira Riacho

Ipiranga x Juventus Viveiros – Estação Nova

Novo Horizonte x Fraternidade – Estação Nova

Inter Papagaio x Delsaaty - Papagaio

Cruz Azul x Vitória do Papagaio - Viveiros

Baraúnas x Estação Nova - Baraúnas