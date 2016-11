Simpósio aborda sobre desigualdades e preconceitos

Agentes de saúde de Feira de Santana discutem sobre “Desigualdades, Diferenças, Diversidades e Preconceitos” e como encarar esta situação no atendimento aos pacientes da rede pública municipal. A questão foi discutida na manhã desta quinta-feira, 17, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, e visa combater qualquer tipo de preconceito nos serviços públicos.

Durante a abertura do simpósio, ao lado da secretária de Saúde, Denise Mascarenhas, o prefeito José Ronaldo de Carvalho ressaltou a importância da iniciativa e observou com satisfação a mudança no comportamento da sociedade, que gradativamente está rompendo as barreiras do preconceito. “Preconceitos e desigualdades a gente ouve a vida toda, desde que nascemos. Mas as coisas estão mudando e para melhor. E aos poucos os preconceitos acabando. E no serviço de saúde convivemos com pessoas que buscam os serviços e que querem às vezes apenas uma pessoa que lhe dê a mão, lhe escutem”, ressaltou.

O psicólogo Kleber Fialho, especialista em Neuropsicologia, Neuroreabilitação e Neuroterapia, abordou sobre “Cérebros diferentes, pensamentos iguais: visão da neurociência para a humanidade”, destacando os malefícios que o preconceito traz não somente para a pessoa que é alvo como também para quem pratica. “A origem do preconceito é no ódio. Não existe preconceito sadio nem bom preconceito. E quando a gente pulsa nesta frequência a gente está adoecendo, atraindo doenças para si próprio, como ansiedade, raiva e depressão”, alertou.

Mestre em História pela UEFS, o professor Luiz Alberto da Silva abordou sobre “Precisamos falar sobre isso: sexualidades dissidentes e o acesso à saúde”.

Enquanto isso, a diretora do Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual da Fundação Jonathas Telles de Carvalho, Maria Gorete Carneiro Cerqueira abordou sobre “Deficiência Visual: Um Mundo de Possibilidades”, enquanto a enfermeira Luciana Brito proferiu palestra sobre “A doença falciforme no parâmetro municipal de Feira de Santana e o preconceito institucional”.