Caravelas: Homem agride e atropela esposa após ser flagrado com outra mulher

Um homem de 36 anos agrediu e atropelou a esposa depois de ser flagrado com outra mulher na última terça-feira (15), em Juerana, distrito de Caravelas. A vítima teria discutido com o marido ao encontrá-lo com outra mulher, quando foi agredida em via pública com socos e pontapés. Em seguida, o autor do crime entrou no carro, atropelou a vítima e fugiu.

Ao G1 a polícia disse que o homem segue foragido. O pai da vítima registrou a queixa na delegacia de Caravelas nesta quarta-feira (16) e disse que a filha está internada em estado grave. Os sites Sul Bahia News e Bahia Extremo Sul, ambos da região onde aconteceu o crime, apontam que o autor da agressão é o ex-candidato a vereador Manoel de Jesus Sebastião, o 'Sangue B'.