Moisés é suspenso por três jogos e está fora da Série B; Bahia tentará efeito suspensivo

O lateral-esquerdo Moisés não vestirá mais a camisa do Bahia nesta Série B. O jogador foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com três jogos de suspensão, restando dois a cumprir. Com isso, o atleta está fora das duas últimas partidas do campeonato. O tricolor enfrenta o Bragantino, sábado (19), às 16h30, na Fonte Nova, e o Atlético-GO, na rodada final da competição, dia 26, às 16h30, no estádio Olímpico, em Goiânia.

De acordo com a assessoria de comunicação do Bahia, o departamento jurídico do clube já preparou o recurso com o pedido de concessão de efeito suspensivo e dará entrada nesta quinta-feira (17) à tarde. Se concedido, Moisés ficará livre para jogar até novo julgamento.