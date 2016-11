Temer nomeia Jucá líder do governo no Congresso

Mensagem presidencial publicada no Diário Oficial da União de hoje (17) indica o senador Romero Jucá (PMDB-RR) para exercer a função de líder do governo no Congresso Nacional. Ele irá substituir a senadora Rose de Freitas (PMDB-ES).

Na primeira entrevista como líder do governo no Congresso Nacional, o senador Romero Jucá (PMDB-RR) disse que vai trabalhar pela aprovação dos projetos que fortaleçam a economia e a segurança jurídica do país. A aprovação do orçamento de 2017 ainda este ano está entre as prioridades do líder. A oficialização de Jucá na liderança foi publicada na edição de hoje (17) do Diário Oficial da União.

“Vou trabalhar com minha experiência no sentido de, nas duas Casas [Câmara e Senado], e no Congresso, poder aprovar todas a medidas que possam reestabelecer o fortalecimento da economia e a segurança jurídica”, disse a jornalistas em entrevista no Senado.

Jucá disse que o Orçamento Geral da União para 2017 deve ser aprovado ainda este ano. Segundo ele, pelo cronograma estabelecido com líderes, a matéria vai a votação em plenário no dia 14 de dezembro. “É muito importante que o Brasil possa iniciar o ano de 2017 com orçamento pleno, bem feito, caracterizando a busca de um equilíbrio fiscal”, disse.