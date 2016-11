Com dinheiro sobrando, Câmara pode ter mais 84 assessores

Os vereadores já têm direito a 14 assessores. Pelo desempenho da quase totalidade é um número difícil de acreditar. Como 14 assessores, se quase todos os 21 votam os projetos sem fazer qualquer discussão? Para que tanto assessor, se os vereadores não executam — até por serem quase todos governistas — sua tarefa constitucional de fiscalizar o Executivo? Como atuam tantos assessores, se seus assessorados são capazes de passar quatro anos quase em silêncio, sem discutir nada nem apresentar um projeto?

Mas os vereadores parecem pensar que precisam de mais quatro para cada um. Multiplicados pelos 21 vereadores, serão 84 novos. Mais os 14 x 21 que já estão, serão 378 (a conta ainda poderia incluir mais alguns, porque os membros da mesa diretora têm direito a alguns assessores a mais).

Se todos fossem assistir as sessões que ocorrem de segunda a quarta-feira, a partir de oito e meia da manhã, já daria para ter as galerias cheias sempre, o que entretanto só ocorre em dia de manifestação de algum grupo com interesse em projeto a ser votado.

No entanto, se desejarem, os vereadores se autoconcederão este agrado. Pois basta que haja recurso em caixa (tudo indica que desejam, pois apenas dois deixaram de subscrever a proposta). Suponho que o próprio presidente, Ronny, não deixaria prosperar um projeto dessa natureza se soubesse não ter o dinheiro. Mas a Câmara recebeu em 2015 um total de R$ 21,4 milhões. Este ano, até outubro, faltou menos de um milhão para igualar o valor, então já é certo que haverá crescimento. A média já supera os R$ 2 milhões mensais.

O que a Câmara faz com este dinheiro é problema dela, por meio de seu presidente, que tem autonomia para gerir o invejável orçamento. O valor do repasse está fixado em lei e corresponde a um percentual da receita municipal.

E o que fazem tantos assessores, afinal? Nada, é a resposta em muitos casos. Sua razão de existir é praticamente formar um estoque de cabos eleitorais, que estará à disposição do político em época de campanha. Nas dependências da Câmara não há espaço para acomodar tanta gente.

Dos 14 cargos, 4 são para assessor de gabinete, que tem um trabalho típico de secretariado e 7 são para agente parlamentar, função semelhante, encarregada também de recepcionar as pessoas que buscam o vereador pra fazer alguma solicitação.

Dos três que restam um é assessor especial, um chefe de gabinete e outro assessor de imprensa. É verdade que a maioria não tem o que comunicar, o que dispensaria este último assessor. Mas a ligação com alguém na imprensa é conveniente, sobretudo como prevenção, para manter no noticiário o foco na propaganda ao invés de críticas. Até porque diversos jornalistas e/ou radialistas cumprem a dúbia e incompatível missão de assessorar um político e ao mesmo tempo fazer matéria sobre política para algum meio de comunicação.

O certo é que no distorcido sistema representativo brasileiro, gasta-se sempre e mais na manutenção de um sistema que favoreça a permanência no poder daqueles que já estão no poder.

Um candidato de fora que tenta romper este cerco já sai em flagrante desvantagem ou terá que buscar meios de igualar a estrutura para tentar concorrer de igual para igual.

E a se dar crédito aos recorrentes boatos de que assessores deixam com seus patrões parte dos rendimentos, está mais do que justificado o interesse em aumentar o número de nomeados. Pois quanto mais assessores, maior o naco que caberia a quem os apadrinha.

Na eventualidade das críticas conterem a criação de mais este punhado de cargos que ora se planeja, nada a sociedade ganhará. O dinheiro será gasto de outra forma.

O mal que se observa nos desperdícios da Câmara de Feira é multiplicado exponencialmente nos legislativos estaduais, no Congresso Nacional e nas inúmeras, gigantescas e ineficazes estruturas do Estado brasileiro. É com esta mentalidade que o país precisa romper, pois é assim que se consome grande parte da arrecadação de impostos, que se converte em pálidos benefícios à população, mas banca privilégios à elite aboletada no Estado.

Um bom começo para corrigir isso seria fazer um corte expressivo na quantidade de deputados federais e senadores, como propõe o senador Eduardo Viana. Seria uma pororoca cujo impacto certamente provocaria mudanças nos estados e municípios. Proposta esquecida no noticiário, mas com enorme potencial transformador.