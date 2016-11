"O Brasil precisa de medidas amargas já que enfrenta uma recessão profunda e não pode sair dessa realidade com medidas simplesmente doces".

Frase do presidente Michel Temer (PMDB), em defesa da aprovação de um teto para os gastos públicos, cujo projeto tramita no Senado como PEC 55, em jantar com senadores na noite de quarta-feira (16).