Vanessa da Mata e Geraldo Azevedo são atrações do Natal Encantado; veja programação

O Governo Municipal de Feira de Santana já definiu a grade de atrações para o Natal Encantado, evento de inclusão cultural que este ano ocorre no período de 18 a 23 de dezembro. As contratações foram anunciadas pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, na manhã desta quinta-feira, 17, e contam com shows de artistas e bandas de destaque no cenário nacional.

Ao definir a grade de atrações durante reunião com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Rafael Cordeiro, o prefeito José Ronaldo ressalta o empenho do Governo Municipal para manter o projeto cultural, que está em sua quarta edição, com a mesma qualidade e nível, mesmo diante da crise na economia nacional.

Os shows serão em três palcos, sendo o 01 e 02 instalados na praça Padre Ovídio e um no estacionamento da Prefeitura, na avenida Getúlio Vargas. Além disso o evento também consta de apresentações musicais nas sacadas do Paço Municipal Maria Quitéria.

As principais atrações serão no palco 01, na praça Padre Ovídio. A programação será aberta no dia 18 de dezembro com show de Geraldo Azevedo, sendo que no dia 19 será a apresentação de Ivan Lins. Já no dia 20 a apresentação da Orquestra Popular da Bahia e no dia 21 a Orquestra Neojibá.

A cantora Vanessa da Mata também é uma das atrações do Natal Encantado e se apresenta no palco 01 no dia 22. Já no dia 23 será a vez do público se encantar com o show de Guilherme Arantes.

Enquanto isso também estão programados para se apresentarem no Natal Encantado o espetáculo de dança da Eart, Tributo a Gonzagão, Cantores da Feira, Família Macedo e o Concerto das Divas, além de outra atração que ainda está sendo contatada.

O secretário Rafael Cordeiro informou que além da grade de atrações, a secretaria também já está com os preparativos para a iluminação natalina no Centro comercial.