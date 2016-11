Bolsa-família e a falta de vergonha

Governo não produzem dinheiro. Toda verba é retirada dos cidadãos, por isso é necessário que o recurso público seja administrado com esmero e rigor. O recente cruzamento de dados do Ministério Público Federal que encontrou 2000 mil empresários feirenses recebendo bolsa-família é uma destas exibições públicas de nossa limitação gerencial.

Em verdade o que havia era uma leniência geral com a fiscalização, em todos os níveis, e o sistema de cadastro que está sob responsabilidade das Prefeituras. Assim, o rigor não era o dado mais importante. Às Prefeituras interessa porque é mais verba circulando no município; aos beneficiados, porquê o negócio ficava ao Deus dará e todo mundo conseguia uma boquinha; e, a todos, porque ela serviu no Brasil todo a uma função política onde até doador de campanha apareceu.

Seja como for, por fiscalização inadequada, falta de rigor cadastral ( e a Prefeitura poderia ter sido mais rigorosa, sim), o que não deixa de espantar é que 2000 mil pessoas, ao menos, com atividades empresariais, tenham se aproveitado da oportunidade para receber este benefício prejudicando pessoas carentes.

O humano não cansa de nos envergonhar.