SSP fala sobre violência em Feira: é culpa dos outros

O pessoal da Secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia parece ter tomado aulas com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana.

Prefeito José Ronaldo e secretária de Saúde, Denise Mascarenhas, quando se referem aos problemas da área, praticamente classificam como exemplar o contestado setor de Saúde no município. O problema, dizem, é o atendimento de urgência e emergência, a cargo do estado, por meio do Clériston Andrade.

Para a SSP, a mesma visão aplica-se à Segurança Pública. Faz tudo que pode ou deve. Os outros é que não ajudam.

Em primeiro lugar, sempre tem aquele discurso de que o tráfico é responsável por “70, 80%” das mortes. Como se o tráfico não fosse crime, e sendo crime, da alçada da SSP.

Numa confusa nota emitida hoje, repete-se o argumento, logo no primeiro parágrafo: “A Secretaria da Segurança Pública não tem medido esforços para combater os crimes contra a vida em Feira de Santana, 70 e 80% resultados da briga pelo domínio do tráfico de drogas”.

Ao que parece, a SSP tenta responder a críticas provocadas pela alarmante onda de crimes durante o fim de semana e o feriado da Proclamação da República, quando oito pessoas foram mortas.

A SSP considera que “abordar o problema da violência de maneira rasa e superficial, sem considerar outros fatores, como a falta de investimentos para a educação infantil, a ausência de programas sociais voltados especificamente para crianças e adolescentes, por exemplo, de nada colabora para a transformação dessa realidade”, acusa a secretaria.

Quando fala em educação infantil, remete a responsabilidade ao município, que é quem cuida da escola nessa faixa etária. Longe de mim exaltar a educação pública municipal, mas efetivamente muito investimento tem sido feito na área, com resultados que começam a aparecer, dentro de um quadro que ainda deixa muito a desejar. São muitos milhões investidos na reforma e construção de escolas e implantação de programas, além da contratação de professores, embora ainda haja um excesso de estagiários.

Enquanto isso na Segurança o estado gaba-se de que “só este ano, 52 PMs foram enviados para reforçar o policiamento ostensivo no município, bem como 28 novas viaturas”.

Números que efetivamente não representam avanço e deixam dúvida se foram suficientes até mesmo para a mera reposição do que saiu de cena, por aposentadoria dos homens ou depreciação das máquinas.

Gaba-se ainda da Base Comunitária eternamente provisória do George Américo e da Rua Nova, esquecendo-se que prometeu só pra começar, três bases, sendo que a primeira foi inaugurada em 2012 e a segunda em 2014. 2016 também foi ano eleitoral, mas não teve nova inauguração.

Estas próprias Bases são a maior demonstração de que o estado poderia fazer mais pela segurança. Onde se instalam, efetivamente diminuem as estatísticas de criminalidade. Por que então não se expandem mais velozmente? Simples: porque não se dá a elas prioridade.

“Há um mês, o município também passou a contar com a Operação Ronda Maria da Penha, que oferece acompanhamento às feirenses que possuem medidas protetivas estabelecidas pela Justiça”, continua o texto-propaganda do governo estadual.

Como se demandasse vultosos investimentos a implantação da Ronda Maria da Penha. Como se sua implantação já não tivesse demorado demais. Como se as mulheres estivessem efetivamente protegidas, quando a realidade é que clamam há anos pela banal providência de abrirem durante os fins de semana a Delegacia da Mulher, pois é no fim de semana que as agressões mais ocorrem.

Existe ainda um outro importante segmento culpado pela insegurança, na ótica do governo do estado. São os legisladores “a quem compete colocar como pauta prioritária a mudança do código penal, no que diz respeito à punição para homicidas, traficantes de drogas e ao crime organizado”.

Ai de nós, porque fica claro que o que a SSP tem a oferecer é o que já está oferecendo.

A esperança que nos cabe é de não sermos a próxima vítima.