Situação de terceirizados será regularizada, diz líder do governo do estado

Na manhã de quinta-feira (17), o deputado Zé Neto esteve com o secretário de Educação, Walter Pinheiro, e afirmou que, em relação aos terceirizados, a situação em Feira será ajustada até o final do mês – conforme determinação e Termo de Ajuste e Conduta (TAC) celebrado entre o Governo do Estado e o Ministério do Trabalho, que inclusive deliberou a contratação de Redas's até que se faça uma nova seleção, com exigências mais rigorosas para as empresas que assumirão os contratos.

Referente a retomada de reformas e obras, Pinheiro afirmou que vai tratar pessoalmente de cada uma das situações, principalmente no restabelecimento de convênios junto ao Governo Federal. Feira de Santana receberá algumas reformas de escolas e a expectativa é que no próximo ano, esteja pronta a Escola do Viveiros – que já teve suas obras retomadas e seu fluxo administrativo e financeiro viabilizados.

Uma outra obra importante que está prestes a ser entregue é a construção e ampliação da Escola Agrícola, que receberá vários módulos, laboratórios, dormitórios e outros equipamentos que viabilizarão ainda mais o estudo técnico voltado para a área da agricultura. A escola fica localizada na Pedra Ferrada e obras estão com mais de 85% realizadas.

Ficou definido que no mês de dezembro, o secretário visitará Feira de Santana, onde estaremos marcando pautas com o Núcleo de Diretores das Escolas e visitas as obras que estão sendo realizadas no município, principalmente a construção da Escola do Viveiros, e ampliação da Escola Agrícola da Pedra Ferrada”, explicou.