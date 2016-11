Obra da Embasa deixa Anguera e mais trÃªs cidades da sem Ã¡gua nesta sexta

Quatro cidades ficaram sem água, na manhã desta sexta-feira (18), por conta de obras de ampliação no sistema da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) no estado. De acordo com informações da empresa, Santo Estevão, Ipecaetá, Anguera e Serra Preta tiveram o abastecimento suspenso desde às 8h.

A Embasa informou ainda que, os distritos de Feira de Santana - Jaguara e Bonfim de Feira - também tiveram o serviço interrompido. O sistema deve ser normalizado a partir da noite desta sexta, quando as intervenções serão finalizadas.