Wagner serÃ¡ coordenador do Conselho de Desenvolvimento EconÃ´mico do Estado

O ex-governador do estado Jaques Wagner, não ocupára nenhuma secretaria no governo do estado e não terá status de secretário. A informação é de Mário Kertész na Rádio Metrópole. O ex-ministro do governo Dilma vai ser o coordenador do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado, cargo que, em seu governo, foi ocupado pelo vereador Edvaldo Brito (PSD). O petista vai trabalhar junto ao secretário de Planejamento e vice-governador do estado, João Leão (PP).

A decisão deve ser confirmada no Diário Oficial do Estado deste sábado (19). Na última quinta (17), durante a vistoria na Via Metropolitana, o governador Rui Costa (PT) havia deixado o mistério no ar sobre que cadeira Wagner ocuparia, sem confirmar se o ex-governador seria secretário — hipótese mais citada nas últimas semanas.