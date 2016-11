Agerba divulga edital de concurso pÃºblico com 60 vagas; confira

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) lançou edital para contratação de 60 profissionais, sendo 24 de nível superior e 36 de nível médio. Do total, 30% das vagas são reservadas a candidatos que se declararem negros e 5% para pessoas com deficiência. As inscrições começam nesta segunda-feira (21) e seguem até 20 de dezembro, por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. A taxa custa R$ 140 (nível superior) e R$ 70 (nível médio).

Para concorrer ao cargo de Especialista em Regulação, o candidato deve possuir formação superior em Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito, Estatística, Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia de Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia Naval, Engenharia de Transportes, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Análise de Sistemas, Informática, Sistemas de Informação ou Tecnologia da Informação. As 24 vagas serão distribuídas entre Salvador (20 vagas), Barreiras (1 vaga), Bom Jesus da Lapa (1 vaga), Seabra (1 vaga) e Teixeira de Freitas (1 vaga). Em todos os casos, a função terá carga horária de 40 horas semanais e a remuneração inicial será no valor de R$ 6.021,64.

Já para o cargo de Técnico em Regulação é exigido ensino médio completo, desde que o candidato apresente certificado reconhecido do Ministério da Educação (MEC), ou técnico profissionalizante. A função também terá carga horária de 40 horas semanais e a remuneração inicial no valor de R$ 2.146,37. As 36 vagas serão distribuídas por Salvador (15 vagas) e pelos municípios de Alagoinhas (2 vagas), Barreiras (3 vagas), Bom Jesus da Lapa (2 vagas), Feira de Santana (2 vagas), Itabuna (2 vagas), Jequié (1 vaga), Juazeiro (2 vagas), Santo Antônio de Jesus (1 vaga), Seabra (3 vagas), Teixeira de Freitas (2 vagas) e Vitória da Conquista (1 vaga).

Os candidatos ao cargo de especialista serão submetidos a três etapas: provas objetivas e prova discursiva (ambas de caráter eliminatório e classificatório), além de prova de títulos, apenas classificatória. Candidatos à função técnica passarão somente pelas provas objetivas e prova discursiva. Todas as etapas serão realizadas em Salvador. As provas objetivas e discursiva para os dois cargos estão previstas para 29 de janeiro de 2017. O concurso terá validade de dois anos.