Doutor Estranho ultrapassa a marca de US$ 500 milhÃµes nas bilheterias

Doutor Estranho acabou conquistando todo mundo, crítica, público, e o resultado está nas bilheterias mundiais: duas semanas depois de sua estreia, o novo filme da Marvel já ultrapassa a marca de US$500 milhões de acordo com o Adoro Cinema.

Segundo o Box Office Mojo, Doutor Estranho arrecadou quase US$160 milhões somente nos Estados Unidos, e US$341 milhões nos principais mercados do resto do mundo. De acordo com o IMDB, só falta o longa-metragem estrear na Argentina, na próxima quinta-feira (24), e no Japão, em 27 de janeiro.

Agora é esperar e ver se o filme de Scott Derrickson, estrelado por Benedict Cumberbatch e grande elenco, consegue ter boa sustentação para seguir faturando rumo ao bilhão. Será??? Pois vale lembrar que o ano dos super-heróis surpreendeu negativamente.

Se Deadpool abriu 2016 fazendo bonito (US$782 milhões, segunda maior bilheteria de um filme para maiores nos EUA) e Capitão América: Guerra Civil representou com seu US$1,15 bilhão, Batman vs Superman, Esquadrão Suicida e X-Men: Apocalipse ficaram bem aquém das expectativas. Assim, o Top 3 com filmes que ultrapassaram a marca bilionária é completado por duas animações: Procurando Dory e Zootopia. Doutor Estranho já está na 12ª posição do ranking de maiores bilheterias de 2016.