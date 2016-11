MinistÃ©rio PÃºblico aperta fiscalizaÃ§Ã£o para induzir sonegadores a acordo

O Ministério Público Estadual (MP-BA) vai intensificar as investigações de crimes contra a ordem tributária, notificando os sócios das empresas envolvidas para comparecerem e serem ouvidos nas promotorias. A estratégia foi divulgada nesta quinta-feira (17) pela força-tarefa do Cira – Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, que reúne, além do MP-BA, a Polícia Civil, a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria Geral do Estado.

A intensificação do trabalho do Cira busca induzir os devedores a aderir à Semana de Conciliação, promovida pelo Tribunal de Justiça, até o próximo dia 24. “A conciliação é uma grande oportunidade para esses contribuintes, já que o pagamento integral extingue a punibilidade de crimes contra a ordem tributária, e em caso de parcelamento há suspensão das investigações ou processo criminal”, explica o procurador Gedder Gomes, representante da Chefia do Ministério Público junto ao Cira.

O promotor de Justiça Luis Alberto Vasconcelos Pereira, do Gaesf – Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Crimes contra a Ordem Tributária, que coordena as atividades operacionais do Cira, explica que a força-tarefa está instaurando procedimentos investigatórios criminais e notificando os sócios das empresas para comparecerem às promotorias. As medidas estão sendo adotadas "de forma a viabilizar a produção de provas e a garantir o ressarcimento do prejuízo provocado ao Estado”, explica.

Descontos

A lei que fixou opções de descontos e prazos de parcelamento para quem aderir à conciliação estabelece que, no caso das empresas que são alvos de processos de crimes contra a ordem tributária, a participação só pode ocorrer mediante parecer favorável do Ministério Público Estadual.

Cumprida essa condição, o contribuinte terá desconto de 50% em juros e multas para pagamento em parcela única, de 30% para parcelamento em 12 meses e de 10% para 24 meses.

Para contribuintes que estejam sendo processados apenas na área da Fazenda Pública, sem implicações criminais, o desconto é mais vantajoso, de 70% para pagamento em parcela única, de 50% para parcelamento em 12 meses e de 30% para parcelamento em 24 meses.

O secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório, que preside o Cira, disse que nos últimos três anos o Comitê foi responsável pelo retorno aos cofres públicos de R$ 166 milhões em ativos que vinham sendo sonegados.

Já são doze grandes operações desde 2013 – a última delas, a Etanol II, realizada no mês passado, teve como foco a prática de crimes no segmento de combustíveis.

O Cira, lembrou o secretário, iniciou a interiorização das suas ações com a inauguração, em outubro, de uma unidade em Vitória da Conquista, e deve inaugurar a unidade de Feira de Santana em dezembro.